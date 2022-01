“Tentativo in extremis”: Milan, Maldini ha pronto l’erede di Kessie

Kessie non rinnoverà con il Milan. I rossoneri si sono fiondati su un calciatore che potrebbe diventare il sostituto ideale dell’ivoriano.

Dopo la sconfitta sorprendente contro lo Spezia di Thiago Motta e il pareggio contro la Juventus, il Milan affronterà alla ripresa del campionato l’Inter capolista. I rossoneri hanno quattro punti di svantaggio dai propri cugini che, però, devono recupare il match dell’Epifania contro il Bologna.

La squadra di Pioli nelle ultime settimane è calata anche a causa delle tantissime assenze dovute alla Coppa d’Africa, agli infortuni ed al Covid-19. L’ex allenatore della Fiorentina spera di poter recuperare più giocatori possibili per cercare di battere l’Inter e, di conseguenza, riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Il Milan è stato impegnato in questo mese di gennaio anche in sede di calciomercato. I rossoneri hanno seguito molto Sven Botman per sostituire l’infortunato Kjaer, ma il Lille non ha mai aperto alla cessione del difensore olandese in questa sessione di mercato. In entrata, comunque, è arrivato dalla Stella Rossa il giovane attaccante Lazetic.

Milan, Renato Sanches del Lille possibile sostituto di Kessie

Dopo la mancata cessione di Castillejo, il mercato del Milan sembrava chiuso ma il club meneghino in giornata ha tentato il colpaccio. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Maldini e Massara hanno provato a prendere Renato Sanches dal Lille. Le due squadre hanno cercato di trovare un’intesa sulla base di 25 milioni di euro, però la trattativa si è fermata a causa delle richieste elvatissime degli agenti del calciatore.

Nonostante il mancato acccordo, Renato Sanches resta un obiettivo del Milan. I rossoneri cercheranno di prendere il portoghese la prossima estate, quando, molto probabilmente, Kessie lascerà il club meneghino. L’ex Bayerno Monaco sarebbe il sostituto ideale dell’ivoriano.