“Non hanno depositato il contratto”: la storia si ripete, affare sfumato

Tempo scaduto, contratto non depositato. La sessione invernale di calciomercato si chiude con una brutta notizia per il difensore italiano.

Storie di calciomercato che, soprattutto nei minuti immediatamente precedenti al gong finale, hanno sempre attirato l’attenzione. E cosi in questi anni abbiamo visto tantissime operazioni tramontate proprio all’ultimo momento, magari a causa di un cavillo o anche perchè non si è fatto in tempo a mettere le firme sui contratti. Durante ogni sessione ci sono trattative che nascono nelle ultime ore, e per le quali bisogna far presto per evitare di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

La Lazio, ad esempio, nelle ultime è riuscita praticamente sul filo del rasoio a chiudere la trattativa per l’attaccante dello Sporting Jovane Cabral. Un’operazione nata proprio negli ultimi istanti, e che ha portato chiaramente il direttore sportivo Igli Tare a bruciare i tempi per regalare a Sarri un nuovo giocatore da poter inserire nella rosa biancoceleste. Anche in quest’ultima sessione appena conclusa, però, c’è chi non è riuscito a fare in tempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Vicenza rinuncia a Fiordaliso: “Non sono riusciti a depositare il contratto”

Il protagonista delle ultime ore di mercato è Alessandro Fiordaliso, difensore della Cremonese ma anche della nazionale italiana U21. Ben cinque presenze per lui con la maglia azzurra ed addetti ai lavori che hanno puntato anche su di lui per il futuro della compagine azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, il pres. del Peñarol: “Alvarez? Non siamo distanti, ma vogliamo…”

Sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Vicenza, dopo una stagione che l’ha visto sempre out con la maglia della Cremonese. Eppure, non sono arrivate buone notizie per il giovane classe ’99. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i club non sono riusciti a rispettare i tempi, ed il contratto non è stato depositato prima del fischio finale di questa sessione di calciomercato. La storia si ripete, e cosi anche Fiordaliso sarà costretto a proseguire la sua stagione alla Cremonese.