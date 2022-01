Fiorentina, il pres. del Peñarol: “Alvarez? Non siamo distanti, ma vogliamo…”

La Fiorentina è vicina a chiudere con il Peñarol l’acquisto di Agustin Alvarez: lo conferma il presidente del club uruguaiano a serienaews.com.

Ultimo giorno di trattative in Italia per l’acquisto e la cessione di calciatori. Alle 20:00 il gong che dichiarerà chiusa la sessione invernale di trasferimenti, ma molti affari proseguiranno e saranno conclusi nei prossimi giorni poiché si tratta di tesseramenti che saranno veicolati la prossima estate.

È il caso anche della Fiorentina. Il club di Rocco Commisso è stato indiscutibilmente al centro di questo lungo mese, soprattutto per la cessione del centravanti Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Un affare che rinvigorisce le casse del club di oltre 70 milioni di euro, ma crea un buco offensivo alla formazione di Vincenzo Italiano.

L’arrivo di Cabral in squadra e quello di Piatek aiutano a mitigare la situazione, ma non è finita qui. Da mesi la Fiorentina è sul giovane Agustin Alvarez del Peñarol, ma l’affare sembra in chiusura soltanto adesso.

Agustin Alvarez alla Fiorentina: la conferma del presidente del Peñarol

Al momento il club è in trattativa sia con gli uruguaiani che con gli agenti di Alvarez. Ovviamente, il desiderio dell’attaccante è quello di vestire la maglia della Fiorentina e dare il grande salto in Europa, ma non è così semplice. Esiste un accordo di massima tra l’attaccante e la Viola, mentre manca l’intesa totale con il Peñarol. Il problema non riguarda l’offerta per il cartellino (circa 17 milioni di euro compresi bonus), bensì la futura rivendita del cartellino di Alvarez. La Fiorentina propone il 10%, mentre gli uruguaiani spingono per circa il 30%.

La sensazione è che si possa comunque arrivare all’intesa e infatti ne parla Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, in esclusiva ai microfoni di serieanews.com: “Stiamo trattando. Non siamo economicamente così distanti, ma vogliamo come club la nostra percentuale sulla futura rivendita. In tal senso stiamo lavorando e le negoziazioni proseguiranno anche dopo la chiusura del mercato di gennaio, per l’estate”.