“Non può farlo…”: Allegri-Vlahovic, la dichiarazione gela il tecnico

La Juventus si è mossa in maniera mirata e a sorpresa sul calciomercato invernale di questa stagione: il giornalista stuzzica così Allegri

La Juventus ha dato vita, in quest’ultima settimana di calciomercato, a una vera e propria rivoluzione all’interno della propria rosa. Sono arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, a giugno arriverà anche Federico Gatti che già oggi (insieme al centrocampista) ha svolto le visite mediche con il club.

La società bianconera ha perciò messo a segno una vera e propria rivoluzione, considerate anche le partenze di Kulusevski e Bentancur con direzione Tottenham. Un’operazione di mercato che ha consentito di attuare cambi a centrocampo e che ha permesso di ammortizzare anche la spesa per il trasferimento di Vlahovic.

Il giornalista sportivo, Fabio Ravezzani, ha voluto quindi, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, commentare le operazioni di calciomercato bianconere. Ma con l’occasione ha anche avuto modo di ‘stuzzicare’ Massimiliano Allegri. Ora fare bene è un imperativo per la Juventus.

Calciomercato Juve, Allegri con Vlahovic (e gli altri rinforzi) non può più sbagliare: ecco il pensiero di Ravezzani

Il noto giornalista sportivo Fabio Ravezzani, su ‘Twitter’, ha parlato della seconda parte di stagione che attende i bianconeri: “Sostanzialmente, la Juve fa a gennaio un mercato molto più consistente di quello estivo. La squadra adesso è decisamente più forte. Non quanto l’Inter, ma quasi. Tocca ad Allegri portarla in Champions, obiettivo che non può fallire“.

Secondo il suo pensiero quindi ora la Juventus e Massimiliano Allegri hanno ricevuto da parte della società quei rinforzi importanti che le permetteranno di affrontare al meglio la seconda parte della stagione. I problemi a centrocampo con l’arrivo di Zakaria dovranno essere arginati, così come quelli riguardanti la mancanza di gol: Vlahovic è chiamato a essere impeccabile sotto porta.