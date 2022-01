Inter, colpo di scena inaspettato: può andarsene subito

Un calciatore dell’Inter che finora ha trovato poco spazio ha ancora otto giorni di tempo per lasciare i nerazzurri e trasferirsi in Turchia

L’Inter ora pensa pure a sfoltire la rosa. Un elemento dell’organico di Simone Inzaghi potrebbe salutare anche oltre la data di oggi. In alcuni paesi, infatti, il calciomercato non termina qui ma proseguirà oltre. Ancora per un po’.

I nerazzurri pertanto potrebbero perdere un calciatore anche nei prossimi giorni. La società interista non sembra essere disposta a mettersi di intralcio se uno dei calciatori scarsamente utilizzati dal tecnico piacentino fino a questo momento dovesse manifestare la volontà di voler provare un’altra esperienza.

Inter, anche Gagliardini può finire in Turchia: il Fenerbahce pensa al centrocampista di Inzaghi

La condizione di Roberto Gagliardi all’interno del progetto tecnico nerazzurro non è cambiata con l’avvento in panchina di Simone Inzaghi. Il centrocampista sta trovando sempre meno spazio nell’undici nerazzurro e per rilanciare in carriera starebbe pensando all’opportunità di traslocare.

Secondo il media turco ‘Fanatik’, al calciatore è interessato il Fenerbahce che lo rileverebbe in prestito. La formazione turca sta pensando a lui per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. La trattativa potrebbe essere chiusa entro l’8 febbraio, giorno in cui termina il calciomercato in Turchia.

I canarini gialli non hanno nessun calciatore italiano attualmente in rosa ma ‘ospitano’ un ex elemento della Serie A: Miha Zajc. Per Gagliardini, il Fenerbahce potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi dopo una parentesi con più ombre che luci all’Inter.

Sono già diversi i calciatori italiani che hanno scelto la Turchia recentemente. Roberto Gagliardini potrebbe diventare soltanto l’ultimo di una lista che comprende, oltre a Mario Balotelli, anche Fabio Borini, Stefano Okaka, Andrea Bertolacci, Davide Biraschi, Andrea Poli, Emiliano Viviano, Stefano Napoleoni ed Enock Barwuah (fratello di Balotelli). A questi, poi, si unisce pure Vincenzo Montella, che è tornato in panchina accettando le lusinghe della Super Lig.