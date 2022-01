Infortunio Donnarumma, annuncio ufficiale: PSG, tifosi spiazzati

Donnarumma, dopo aver superato la positività al Covid-19, ha rimediato negli scorsi giorni un infortunio al polpaccio: ora è arrivato l’annuncio ufficiale

Gianluigi Donnarumma è stato nell’ultimo periodo out a causa prima della positività al Covid-19 e poi di un infortunio rimediato al polpaccio. Pochettino ha perciò dovuto fare a meno di lui, recuperando solo all’ultimo Keylor Navas (risultato in extremis negativo al Covid alla vigilia del match contro il Reims). Ora, però, è arrivato un annuncio ufficiale sulle sue condizioni.

Notizie dunque positive per il portiere italiano. Secondo quanto riferito dallo stesso Pochettino in conferenza stampa, infatti, Donnarumma è tornato ad allenarsi in gruppo. Sarà a disposizione fin da subito per le prossime gare. Facendo comunque attenzione a non sovraccaricare il polpaccio che ha risentito appunto di qualche problema.

Proprio questa sera, alle ore 21:15, il Paris Saint-Germain affronterà il Nizza per gli ottavi di finale della Coppa di Francia. Se Donnarumma (così come Messi, anche lui disponibile) però è tornato a lavorare in gruppo e sarà già a disposizione per il match di oggi, la stessa sorte non toccherà anche a Sergio Ramos e Neymar.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunio Donnarumma, novità importanti per il PSG: il peggio è passato, torna ad allenarsi in gruppo

Come riferito quindi in conferenza stampa dallo stesso Mauricio Pochettino: “Donnarumma si è allenato normalmente con il gruppo per tre quattro giorni. Ora è pronto per giocare. Lionel Messi? Si è allenato molto bene questa settimana, siamo molto felici e lo è anche lui. Dopo un periodo di assenza a causa del Covid, ha giocato più di 30 minuti l’ultima settimana. Sarà in condizione per giocare”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’ufficialità spiazza il club: Marotta e Zhang rassegnati

Disponibili dunque per questa sera sia Gianluigi Donnarumma sia Lionel Messi. Purtroppo però la stessa sorte non è toccata a Sergio Ramos, nuovamente ai box per un nuovo problema fisico: “Non possiamo ancora sapere la portata o quando potrà allenarsi di nuovo”. In queste ore il PSG cercherà di comprendere l’entità di questo fastidio muscolare. Sulle condizioni di Neymar il tecnico ha, invece, affermato: “Sta meglio, ne sapremo di più nelle prossime ore”.