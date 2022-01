Calciomercato Juventus, c’è l’ufficialità: arriverà la prossima stagione

Juventus, in arrivo il primo rinforzo di mercato per la prossima stagione: può esultare Allegri, che lo ritroverà a partire da luglio

Giorni roventi per il mercato della Juventus. Dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, i bianconeri sono alla ricerca delle ultime operazioni da piazzare in uscita.

In questa sessione, però, la Juventus è stata attenta e previdente a programmare anche quella che verrà. In arrivo la prossima stagione c’è Federico Gatti, ormai ex difensore del Frosinone e neo-acquisto dei bianconeri per il campionato 2022-2023.

Il centrale frusinate è stato scippato last-minute ai cugini del Torino, proprio quando il difensore sembrava pronto a firmare con i granata. Su di lui, era forte la concorrenza anche di Napoli ed Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

OFFICIAL | Federico Gatti joins Juventus ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfcen) January 31, 2022

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, vice Immobile a sorpresa: spunta il bomber

Juventus, ufficiale il primo colpo per la prossima stagione: ecco Gatti

“Federico Gatti è un giocatore della Juventus! Forza fisica, ottima visione di gioco e intelligenza nelle letture difensive. Questo è l’identikit di Federico Gatti, difensore classe ’98 torinese dalle prospettive molto interessanti. La Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo dal Frosinone. Federico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ma chiuderà la stagione 2021/22 in prestito proprio tra le fila del club ciociaro, dove l’ha iniziata mettendo in mostra grande talento e personalità”.

Con questo comunicato, la Vecchia Signora ha diramato l’ufficialità dell’acquisto: l’ex Pro Patria resterà in prestito al Frosinone sino al termine di questa stagione. E dalla prossima sarà regolarmente a disposizione della prima squadra allenata da Massimiliano Allegri.