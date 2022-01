Calciomercato Roma, Mourinho esulta: ancora un regalo da Friedkin

Calciomercato Roma, può sbloccarsi in queste ultime ore il trasferimento del centrocampista: potrebbe essere fondamentale per un altro arrivo

La Roma non è stata certo a guardare in questa sessione di calciomercato. L’arrivo di Maitland-Nilese di Sergio Oliveira hanno iniziato a contribuire al progetto che José Mourinho vuole creare nella Capitale.

Non c’è solo mercato in entrata, però, dal momento che il club ha portato avanti in sordina un lavoro ben mirato per liberare quei giocatori poco funzionali alle idee del portoghese. Resta perciò attualmente in bilico la permanenza di Amadou Diawara.

Nei giorni scorsi si era fatto vivo l’interesse del Valencia ma poi è mancata, almeno fino ad ora, l’accelerata decisiva. Nel frattempo si è fatto avanti anche il Venezia che sta in queste ore cercando di capire se sia effettivamente fattibile portare in rosa il centrocampista. Stando alle ultime, tuttavia, il club spagnolo non avrebbe totalmente abbandonato l’idea e potrebbero ora esserci novità importanti.

Calciomercato Roma, Diawara in bilico ma la sua partenza potrebbe comportare un nuovo arrivo: si tratta con il Valencia

Come rivelato da ‘Leggo’, la pista che porterebbe Amadou Diawara al Valencia sarebbe tutt’altro che chiusa. Il Venezia attende novità ma ora con il club spagnolo potrebbe nascere un’operazione di mercato che si farebbe più intrigante. In ballo ci sarebbe infatti anche il profilo di Gonçalo Guedes, attaccante classe 1996 che in 24 gare ha segnato 8 gol e procurato 5 assist.

Secondo quanto scritto nell’edizione odierna di ‘Leggo’, l’attaccante potrebbe arrivare subito e non a giugno. Roma e Valencia potrebbero accordarsi per uno scambio con Diawara, appunto, e il club giallorosso dovrebbe poi mettere sul piatto della trattativa anche una cifra di circa 15 milioni di euro. L’attaccante, inoltre, proprio tre giorni fa è stato visto nella Capitale e ora si potrebbe pensare che non fosse in Italia solo per una semplice vacanza.