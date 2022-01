Salernitana, annuncio a sorpresa: Sabatini chiude un altro colpo

Le parole di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, che attraverso i canali ufficiali del club racconta del colpo in extremis della società campana.

Il dirigente Sabatini ha subito raccolto la sfida del nuovo presidente della Salernitana, Iervolino: costruire una nuova ossatura per il futuro. Il calciomercato invernale è servito a questo, ovvero a generare quel mix di giovani e di giocatori navigati per cambiare il corso della stagione e seminare per quanto sarà.

Dalla difesa all’attacco, tra entrate e uscite, Sabatini si dice soddisfatto. È arrivato Federico Fazio, ed è sicuramente un aiuto importante per le retrovie, sebbene il club non sia riuscito a chiudere anche per Armando Izzo.

In avanti il grande nome è Simone Verdi, ex Napoli, che potrà portare esperienza ma anche voglia di rivalsa e affermazione, che ancora ha. Al fotofinish c’è poi stata la sorpresa Diego Perotti. L’argentino era svincolato ma sembrava in bilico l’accordo fino alla fine, al punto che il tesseramento lo annuncia Sabatini nel suo discorso ai canali ufficiali del club.

Salernitana, Sabatini annuncia il colpo Perotti e commenta il calciomercato

Attraverso il sito ufficiale della Salernitana le parole del Ds Sabatini sull’argentino: “Sono contento naturalmente di Verdi e poi si è aggiunto alla lista Perotti che è un campione. Viene da stagioni difficili ma l’ho fatto seguire nel suo percorso di recupero e sta molto bene. Nelle ultime ore c’è stato un passo indietro di Ribery che inizialmente aveva chiesto di andare via e poi ha deciso di voler rimanere. Sono molto contento perché lo reputo un campione e se ritroverà gli stimoli giusti ci aiuterà moltissimo.”

In generale invece il dirigente dichiara: “In difesa abbiamo preso il comandante Fazio che tende a guidare il reparto e appena sarà in condizione ci garantirà la stabilità difensiva. Poi c’è Dragusin che penso sia un giocatore importante che farà la sua parte. Abbiamo rinunciato a Izzo che non siamo riusciti a chiudere per diversi motivi. In mezzo al campo Bohinen sarà un calciatore che tirerà fuori le sue qualità balistiche e di posizionamento, ha un piede sinistro molto preciso nella trasmissione della palla. Ederson ha grandissima qualità e Radovanovic ci deve garantire presidio davanti alla difesa perché gli altri calciatori hanno caratteristiche diverse”.