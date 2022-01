Lazio, ansia per Sarri: si teme l’infortunio per uno dei big

Cattive notizie per la Lazio: il bomber si è fermato durante la sessione odierna di allenamento e sarà sottoposto a degli esami per capire la situazione.

Con i campionati in pausa per le gare tra le Nazionali in Centro America e Sud America, le squadre si preparano alla ripresa della Serie A, mentre gli azzurri di mister Mancini hanno appena terminato il ritiro a Coverciano. Uno stage importante per l‘Italia, in vista degli spareggi per ottenere la qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022.

Quindi, non soltanto il calciomercato è stato protagonista di queste ultime giornate. Le squadre sono in campo agli ordini dei mister e lo è anche la Lazio di Maurizio Sarri a Formello.

Tuttavia, il lunedì non si è concluso nel migliore dei modi per i biancocelesti: durante la sessione odierna si è infortunato Ciro Immobile.

Lazio, Immobile si ferma: è infortunio, le ultime

Secondo quanto riferisce ‘SportMediaset’, Ciro Immobile ha lasciato anzitempo la seduta di allenamento, dopo aver patito una botta al ginocchio. Al momento non sono state rese note le sue condizioni, ma domani saranno valutate con attenzione e, se sarà necessario, si svolgeranno anche degli esami.

Una pessima notizia, soprattutto se si pensa che la prossima sfida della Lazio sarà contro la Fiorentina, sabato 5 febbraio. Un match per niente semplice, sebbene la difesa viola non si sia comunque dimostrata impeccabile. Probabilmente si accelererà la preparazione di Jovane Cabral, ovvero l’ultimo acquisto offensivo in casa Lazio. Sebbene non sia il naturale sostituto di Immobile, si tratta di una nuova soluzione sugli esterni che può dare sprint alla manovra. La Lazio ne ha depositato il contratto quasi al gong delle 20:00, in chiusura di calciomercato. L’accordo è stato trovato con lo Sporting Lisbona sulla base del prestito con diritto di riscatto.