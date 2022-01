Calciomercato Juventus e Barcellona, colpo di scena: il bomber è in città

Il Barcellona molto vicino al nuovo attaccante, giunto in città. L’operazione è direttamente collegata alla Juventus: il motivo.

Il Barcellona corre ai ripari per cercare di potenziare la rosa a disposizione del tecnico Xavi e agganciare la zona Champions League. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il ritorno in Catalogna di Adama Traoré, preso dal Wolverhampton in prestito con diritto di riscatto, mentre ora si punterà ad ingaggiare un nuovo attaccante. Il nome preferito dal tecnico, ovvero Alvaro Morata, è destinato a restare a Torino nonostante l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Da qui la necessità di cambiare obiettivo. Ora quindi i riflettori sono puntati su Pierre-Emerick Aubameyang e la trattativa può chiudersi subito. Il gabonese, infatti, è già in città in attesa di poter svolgere le visite mediche. Prima di tesserarlo, però, il club blaugrana deve riuscire a cedere Ousmane Dembélé che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Per l’ex attaccante dell’Arsenal sono quindi ore di attese ma ormai la sua avventura ai Gunners può essere considerata giunta al termine: la sua ultima apparizione in campo è datata 6 dicembre e da quel momento in poi sono arrivate soltanto esclusioni, che lo hanno spinto a prendere in considerazione l’idea di lasciare Londra.

Juventus, niente Aubameyang: va al Barcellona

La punta, in questa stagione, ha totalizzato 7 reti e 2 assist in 14 apparizioni tra Premier League e coppa di Lega. Un buon bottino, che Aubameyeng non ha potuto migliorare a causa dei contrasti avuti con il tecnico Mikel Arteta il quale prima gli ha tolto la fascia da capitano e poi messo fuori rosa, avvallandone la cessione altrove.

Il giocatore, nelle scorse settimane, era stato proposto anche alla Juventus mai mostratasi però molto interessata vista la sua età anagrafica (a giugno compirà 33 anni) e dello stipendio da lui percepito. Della situazione ha quindi approfittato il Barcellona, deciso a puntare sul gabonese per rilanciare le proprie ambizioni di gloria.