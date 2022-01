“Pronto il divieto”, caos Vlahovic: Juventus, brutta notizia per i tifosi

Brutte notizie per i tifosi della Juventus: è pronto il divieto legato al caos Vlahovic, occhio alla decisione a sorpresa

Non solo è stato l’acquisto record della sessione invernale, ma è stata anche una spallata decisa alla seconda parte di stagione. Con l’acquisto di Vlahovic, la Juventus torna a fare la Juventus e lancia un messaggio chiaro alle rivali.

L’arrivo dell’attaccante serbo, dalla sua, è stato accolto con grande dispiacere e rabbia dai tifosi della Fiorentina. Negli ultimi 4-5 anni, i viola hanno visto partire prima Bernardeschi, poi Chiesa e infine Vlahovic: tutti in direzione Torino.

Cessioni e mosse di mercato che hanno fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi toscani, che hanno fatto venire fuori tutta la propria passionalità e temperamento in queste ultime settimane di mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Barcellona, colpo di scena: il bomber è in città

Caos Vlahovic, i tifosi della Juventus sono avvisati: pronto il divieto di trasferta a Firenze

Temperamento e passionalità che, però, le autorità vogliono tenere d’occhio. Secondo quanto riportato dal portale ‘LaborViola.com’, l Digos vorrebbe vietare la trasferta dei tifosi della Juventus a Firenze, in occasione della prossima gara di campionato al Franchi, il 22 maggio.

Anzi, anticipare il divieto di trasferta anche in Coppa Italia, se necessario. Fiorentina e Juventus potrebbero incrociarsi in una possibile semifinale, ed il divieto sarebbe valido anche per i supporters viola in caso di trasferta a Torino.

Effetti e conseguenze, dunque, del caos Vlahovic: gli animi sono accesi e i tanti striscioni, dall’una e dall’altra parte, non hanno contribuito a smorzarli. Tutt’altro: adesso la Digos non vuole correre rischi e si prepara a prendere provvedimenti.