“E’ molto arrabbiato”: Lazio, furia Sarri dopo il colpo ufficiale

La sessione di gennaio di calciomercato è terminata da pochissimi minuti, ma Sarri non è per nulla convinto dell’operato della Lazio

L’arrivo di Sarri alla Lazio non ha dato, almeno per il momento, i frutti sperati. Il modo di giocare dell’ex allenatore di Napoli e Juventus si è visto solo a sprazzi in questa prima parte della stagione. I biancocelesti sono lontanissimi dalla zona Champions League, visto che sono ottavi in classifica a sette punti dall’Atalanta.

La Lazio si è mossa pochissimo in questa sessione di mercato, soprattutto a causa del famoso indice di liquidità. Dopo la cessione di Muriqi in Spagna al Maiorca, l’obiettivo principale di Claudio Lotito e di Igli Tare è stato quello di prendere un centravanti alle spalle di Ciro Immobile.

La Lazio ha provato a prendere prima Miranchuk dall’Atalanta e poi Lucca dal Pisa, ma queste trattative non sono andate a buon fine. Negli ultimi minuti di mercato i biancocelesti si sono fiondati su Cabral dello Sporting Lisbona. L’intesa con il club portoghese è stata trovata sulla base di un prestito di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8.

La Lazio ha preso Cabral, ma Sarri non è convinto del calciatore

E’ stato un mercato molto deludente per la Lazio. Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, infatti, Maurizio Sarri è molto arrabbiato per l’andamento del calciomercato capitolino. Il tecnico toscano non voleva Kamenovic, imposto da Lotito e da Tare, e non è neanche del tutto convinto di Cabral.

Maurizio Sarri si aspettava un invertento più deciso da parte della società in questa sessione invernale del calciomercato, anche perché si aspettava l’arrivo di un difensore centrale. La Lazio si è mossa concretamente solo oggi sul mercato, destando tanto sconcerto sia tra il suo tecnico che tra i suoi tifosi.