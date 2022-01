Serie A, il Covid-19 è acqua passata: il club ritrova il suo uomo chiave

La Serie A torna in campo per l’Epifania, e in vista di uno scontro di fondamentale importanza una big recupera un nome importantissimo.

La Serie A è pronta a tornare in campo. Dopo la pausa di fine gennaio, dopo un calciomercato invernale che ha registrato una serie di colpi memorabili, il nostro massimo campionato ripartirà sabato 5 febbraio. Il turno dell’Epifania, la 23ª giornata.

La Serie A dunque riparte, per una seconda parte di stagione che vedrà accendersi la corsa per lo Scudetto. La Juventus sogna la rimonta (quasi) impossibile con Vlahovic, Milan e Napoli provano a inserirsi con l’Atalanta, l’Inter vuole fortissimamente confermarsi campione d’Italia. E attesa dal derby della Madonnina è oggi certa di poter contare su uno dei suoi uomini-chiave.

Serie A, Simone Inzaghi non salterà il derby di Milano

Il tecnico del club nerazzurro Simone Inzaghi si è messo alle spalle il coronavirus, a cui era risultato positivo lo scorso 24 gennaio, e sarà dunque regolarmente in panchina nel derby. Una notizia importantissima per l’Inter, dato che proprio la sfida ai cugini rossoneri potrebbe risultare determinante nella corsa per lo Scudetto.

La presenza in panchina di mister Inzaghi può fare la differenza. Il tecnico infatti in pochi mesi ha conquistato l’ambiente e la critica, entrambi abbastanza scettici sul suo arrivo la scorsa estate in sostituzione di Antonio Conte. L’allenatore ex-Lazio ha smentito tutti, dando vita a un’Inter forte anche dopo le dolorose cessioni di Hakimi e Lukaku.

Non c’è dubbio che l’assenza del tecnico, che torna a poco meno di una settimana dall’edizione numero 230 del derby della Madonnina, avrebbe potuto risultare deleteria per la squadra. L’Inter invece scenderà in campo guidata in panchina da quello che può essere definito il suo vero uomo-chiave, pronta a vedersela con il Milan in una sfida assolutamente da non perdere.