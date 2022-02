Juve su Zaniolo, la Roma si espone: l’annuncio del club gela i tifosi

Nicolò Zaniolo è da tempo nel mirino della Juventus e potrebbe essere uno dei protagonisti assoluti del prossimo calciomercato estivo.

Chiuso un calciomercato invernale che ha portato in giallorosso Sergio Oliveira e Maitland-Niles, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha fatto il punto della situazione guardando con fiducia al futuro. E a una stagione che da qui a giugno potrebbe ancora regalare grandi soddisfazioni.

Forse i tifosi si aspettavano qualcosa di più dal club, che però dopo aver investito tanto la scorsa estate ha deciso di assecondare José Mourinho, indiscutibile pietra angolare del progetto di Friedkin, con pochi rinforzi mirati e numerose cessioni.

“Negli ultimi anni, nelle ultime finestre di mercato, siamo sempre riusciti a tenere i migliori” ha affermato Pinto. Che quindi ha definito il momento attuale come quello in cui è necessario mettere da parte gli individualismi e agire come un collettivo: “Possiamo ancora ottenere tutto da questa stagione”.

Peccato però che alla domanda secca di un giornalista, che ha chiesto se Nicolò Zaniolo sarebbe rimasto in giallorosso anche la prossima stagione, l’uomo mercato della Roma abbia risposto con una frase che farà preoccupare non poco i tifosi.

Zaniolo resta? La risposta laconica di Tiago Pinto

“Non posso dire che Zaniolo giocherà nella Roma anche il prossimo anno. Nessuno può farlo in questo momento”. Una risposta secca, forse semplicemente sincera considerando come funziona il calciomercato odierno, ma che certo non rassicurerà la tifoseria giallorossa. Che adesso teme di perdere il suo giovane campione.

Arrivato nella Capitale quasi per caso, inserito insieme a Santon nell’affare che portò Nainggolan dalla Roma all’Inter, in giallorosso Zaniolo è esploso giovanissimo come uno dei più fulgidi talenti del calcio italiano. Un’ascesa prepotente, rallentata da alcuni importanti infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al 100% ma comunque tanto netta da portarlo ad entrare presto nel mirino di molte squadre italiane ed europee.

Tra queste la Juventus, che forse dopo Vlahovic sta già studiando la situazione pronta a entrare in scena. Soprattutto in caso di addio a Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo rappresenterebbe una nuova soluzione utile per il presente e per il futuro. E il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 potrebbe significare che i fuochi d’artificio arriveranno già in estate.