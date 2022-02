Juventus, il calciomercato non si ferma: scippo a Mourinho

Dopo il mercato scoppiettante a gennaio, la Juventus pensa già alla prossima sessione ed è pronta a fare un pesante sgarbo a Mourinho.

I tifosi della Juventus non possono certo lamentarsi dopo il mercato di riparazione che ha visto i bianconeri portare a casa i colpi da novanta Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, assieme al futuro prospetto Federico Gatti. I bianconeri però non sembrano volersi prendere una pausa e puntano già ad un altro colpo per giugno.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus avrebbe puntato il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. I contatti tra la società torinese e l’entourage del calciatore ci sono già stati a dicembre e la volontà da parte della Juventus è quella di accelerare per arrivare ad imbastire una trattativa in vista del mercato di fine stagione.

Naturalmente per ora i conti sono stati fatti senza l’oste. Bisognerà vedere se la Roma possa essere disponibile ad una trattativa e nel caso a quali cifre. Il contratto in scadenza nel 2024 consente ai giallorossi di trattare da una posizione di forza, ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenze. La Juventus prepara quindi lo ‘scippo’, la Roma e il suo tecnico Mourinho tremano.

Juventus, Zaniolo per rimpolpare il blocco Italia

L’intenzione della Juventus è quella di inserire un altro centrocampista italiano in rosa. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno ridotto i margini dello storicamente fiorente blocco Italia. L’arrivo di Zaniolo consentirebbe alla Juventus di schierare un altro punto fermo del giro della nazionale italiana, oltre che a regalare ad Allegri un centrocampista di assoluta qualità.

I tifosi bianconeri già sognano una coppia con Federico Chiesa, pronti ad essere sia il futuro del club bianconero, sia il futuro della nazionale italiana. Questo sempre tenendo presente che l’ultima parola al momento spetta alla Roma.