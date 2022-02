“Non lo faranno…”: Milan, l’agente netto in diretta a sorpresa

Chiuso il mercato di gennaio, il Milan guarda già a giugno. La dichiarazione dell’agente lascia però pochi dubbi.

Non è stato certo un mercato scoppiettante quello del Milan in questo gennaio. I rossoneri, a fronte di alcuni movimenti in uscita, in entrata si sono limitati al minimo indispensabile. Dentro solo l’esperto parametro zero Antonio Mirante e il giovanissimo attaccante serbo Marko Lazetic.

Buona parte delle operazione, sia in entrata che in uscita, sarà quindi posticipata a giugno, dove i rossoneri sono attesi da diverse situazioni da chiarire. Una di queste è quella che riguarda il classe 2000 Sandro Tonali.

Il centrocampista ex Brescia ha molti estimatori e la preoccupazione dei tifosi rossoneri è che un’offerta importante possa far vacillare Maldini e il resto della dirigenza rossonera. A chiarire questa eventualità ci ha però pensato il suo agente, Giuseppe Riso, che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha messo i ‘puntini sulle i’.

Tonali, il futuro è al Milan: “Nessun prezzo stabilito”

“E’ uno dei migliori giovani calciatori nel suo ruolo.” ha chiarito Riso. “Naturale che il suo prezzo sia alto. Il Milan però non ha stabilito nulla e non credo faranno un prezzo. Quello che è certo è che per adesso vale molto.”

Parole che sono una conferma indiretta della volontà del Milan di puntare fortemente sull’ex Brescia per il futuro. Tonali, arrivato nel 2020 per 35 milioni bonus compresi, ha fin da subito ottenuto una maglia da titolare. Ad oggi sono 66 le presenze in rossonero, coppe comprese, condite dalla gioia di due marcature.