“Vedere come si comporta…”: Donnarumma, parla il 18enne del PSG

Gigio Donnarumma è considerato un veterano dal quale prendere esempio e lo dimostrano le dichiarazioni di Lucas Lavallee, giovane portiere del PSG.

Già Nazionale Under-18 con la Francia e sotto contratto col PSG fino al 2024, il giovane Lucas Lavallee è un classe 2003 alto 1,95 m con le idee ben chiare in merito al futuro e con la possibilità di apprendere da due dei migliori esempi in circolazione di portieri, ovvero Keylor Navas e Gigio Donnarumma.

L’estremo difensore del club parigino ha rilasciato un’intervista a ‘GOAL.com’ i suoi primi tre mesi “con i grandi” della prima squadra. Un salto avvenuto grazie al suo talento ma anche alle necessità di Mauricio Pochettino per alcuni problemi fisici riscontrati tra i calciatori del reparto.

Nonostante la giovane età, Lavallee sembra avere già le idee molto chiare, a partire da quella prima volta col PSG nello scorso novembre, convocato per affrontare il Saint-Etienne in Ligue 1.

PSG, Donnarumma un’ispirazione: parla il giovane Lavallee

Lavallee racconta al giornale che molto della sua carriera lo deve agli allenatori che ha avuto, ma anche ai compagni di squadra che può osservare di giorno in giorno: “Osservo come si comportano i professionisti, come si preparano e quanto si impegnano nell’allenamento ogni giorno. Cerco di prendere quante più informazioni possibili, di guardare tutte le azioni da fare per progredire. Mi ero posto di arrivare lontano con l’U19, perché uno degli obiettivi di questo girone è vincere il campionato. E poi di potermi allenare con portieri come Donnarumma e Navas”.

Sui due compagni di reparto dice: “È fantastico potersi allenare con loro. Navas è un ottimo portiere sulla sua linea, molto reattivo. Idem per Donnarumma. Con loro, cerco di imparare bene il posizionamento o le tecniche per parare. Francamente, è un piacere potersi allenare con loro e vedere come si comportano coi piedi. A volte ti danno piccoli consigli, tengo a mente tutto questo per applicarlo al meglio.