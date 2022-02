“Ora sono felice…”: Juve, l’annuncio è una frecciata ad Allegri

L’ex calciatore della Juve manda una frecciata nei confronti di Massimiliano Allegri, dopo esser andato via a gennaio

La Juventus ha effettuato un grande calciomercato invernale, cercando di rilanciare la squadra di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è qualificarsi nuovamente per la Champions League e raggiungere, dunque, una delle prime quattro in classifica. Un obiettivo non semplice, considerando l’andamento di quelle davanti. Ma gli acquisti di Vlahovic e Zakaria aiuteranno i bianconeri in questa rincorsa. E il club non si è solo soffermato sul mercato in entrata.

Sono andati via calciatori che non rientravano più nei piani di Massimiliano Allegri. L’ex Paratici ha dato una mano alla Juve, acquistando Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, che si sono uniti al Tottenham. Ma non solo. Anche Aaron Ramsey ha lasciato i bianconeri dopo anni in cui non si è mai veramente imposto come titolare e come quand’era ai tempi dell’Arsenal.

Juve, le parole di Ramsey su Allegri

Ramsey è stato ceduto ai Rangers di Glasgow, che contribuiranno a pagare parte dell’ingaggio del centrocampista gallese. Ai microfoni di Sky Sports ha parlato il giocatore, lanciando una frecciatina nei confronti di Allegri: “Ora sono felice. Questa è una grande occasione per me per ritrovare la forma e godermi il mio calcio. Giocherò per una grande squadra e sarà bellissimo, spero siano dei mesi ricchi di successi”.

Insomma, Ramsey sembra aver trovato che stava cercando. Per la Juventus, invece, sono stati anni complicati con lui, Bentancur e Rabiot -che è rimasto a Torino, per il momento- a governare il centrocampo. La prossima estate potrebbe continuare la rivoluzione in casa Juve per cercare di tornare a essere la miglior squadra d’Italia e dire la sua in Champions League.