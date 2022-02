Maurizio Zamparini ci ha lasciati, lutto nel mondo del calcio

È morto Maurizio Zamparini. Si sveglia in lutto il mondo del calcio per la scomparsa dello storico ex presidente del Palermo.

Un febbraio che comincia nel peggiore dei modi per lo sport italiano, che perde indubbiamente uno dei simboli della sua storia più recente. È morto Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo. Aveva 80 anni.

La situazione di salute si era seriamente compromessa nell’ultimo mese ed infatti l’imprenditore era ricoverato in ospedale. Come riferisce ‘La Repubblica’, il decesso è avvenuto intorno alle 2 di questa notte nella Clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove Zamparini era da qualche giorno.

Alla vigilia di Natale, oltre un mese fa, era già stato operato d’urgenza all’addome per una fulminante peritonite presso il Santa Maria della Misericordia di Udine ed aveva trascorso due giorni in terapia intensiva. Ne era uscito il 26 dicembre, dopo che le sue condizioni di salute si erano stabilizzate, ma evidentemente non si era mai ripreso del tutto.

