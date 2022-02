Cagliari, il nuovo piano di Mazzarri: cambiano due titolari

Mazzarri potrebbe stravolgere il Cagliari in vista della seconda parte della stagione. Il tecnico isolano potrebbe puntare con forte decisione sul 3-5-2 con l’innesto di Baselli in mezzo al campo

Il mercato del Cagliari si è concluso solamente con il colpo Baselli in mezzo al campo. Nessun affondo per il nuovo attaccante e conferma in rosa per Nandez, corteggiato dalla Juventus, ma affare saltare a causa del mancato accordo.

Non è arrivato neanche il nuovo centravanti: Mazzarri completerà la stagione con Pavoletti, Joao Pedro e Keita Balde oltre al ritorno in rosa di Lovumbo dopo il prestito al Como. Come cambierà la formazione del tecnico isolano in vista della seconda parte della stagione? In attesa del ritorno di Strootman, sarà Baselli il nuovo centrocampista titolare.

Baselli a centrocampo, mentre in difesa ci sarà spazio per il nuovo arriva Goldaniga. Da valutare anche l’innesto di Lovato, il quale potrebbe prendere posto al centro della difesa in caso di 3-5-2.

Mazzarri cambia il Cagliari: la nuova formazione titolare

Come detto, possibile passaggio definitivo al 3-5-2 con Lovato e Goldaniga titolari e Carboni centrale difensivo. A centrocampo confermati Marin, Nandez e occhio all’innesto di Baselli. Sulla destra spazio a Bellanova, rivelazione della prima parte di stagione, mentre Pavoletti cercherà di contendere una maglia da titolare a Keita Balde al fianco di Joao Pedro. Sfumato l’affare Kaio Jorge, saltato dopo il no isolano allo scambio con Nandez.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Baselli, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti/Keita. All.Mazzarri