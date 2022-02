“Via dal PSG”: il retroscena che poteva cambiare il futuro di Donnarumma

Il futuro di Gianluigi Donnarumma poteva cambiare con questo retroscena svelato che interessa il PSG, dopo l’eliminazione col Nizza

Allenare una grande squadra non è semplice. Soprattutto se il club ha speso una miriade di soldi per rinforzare la rosa e renderla una delle migliori al mondo. E’ il caso del Paris Saint-Germain, che dalla scorsa estate ha deciso di puntare su una squadra stellare. Molto più che negli anni precedenti. Il condottiero a cui è stata affidata la missione di vincere tutto è Mauricio Pochettino, allenatore argentino che negli anni scorsi ha fatto vedere ottime cose al Tottenham.

Tuttavia, nel corso dei mesi, per la panchina del PSG si è sempre parlato di altri allenatori. Forse tra Parigi e Pochettino non è mai scattata la scintilla, e a ogni sconfitta viene chiaramente messo in discussione. Ieri sera, il PSG ha perso agli ottavi di finale di Coupe de France contro il Nizza. Donnarumma & Co. non sono andati oltre lo 0-0 e si sono arresi ai rigori 5-6. Un risultato catastrofico considerando la differenza tecnica tra le due squadre.

Donnarumma spettatore interessato della vicenda Pochettino

Secondo quanto riferito da Le Parisien, il PSG ha cercato in tutti i modi di esonerare Pochettino già a gennaio. Il club parigino, però, non ci è riuscito siccome non ha trovato sostituti adatti a stagione in corso e probabilmente il divorzio avverrà direttamente in estate. Una situazione che interessa da vicino anche Gianluigi Donnarumma, approdato dal Milan a zero la scorsa estate e mai definitivamente schierato titolare dall’allenatore argentino.

Donnarumma è sceso in campo in 14 partite in tutte le competizioni, per un totale di 1260′ giocati. Ha ricevuto invece più fiducia Keylor Navas, in campo per 18 partite con 1595′ giocati. Una situazione abbastanza fastidiosa per l’ex Milan, che in estate ha vinto l’Europeo da assoluto protagonista con l’Italia, ma che al PSG sta vivendo un’esperienza quantomeno insolita. L’eventuale esonero di Pochettino avrebbe potuto cambiare le gerarchie.