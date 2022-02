Roma, da Borja Mayoral una frecciata a Mourinho: la frase in diretta

Dalla Spagna arrivata una frecciata pesante a Josè Mourinho. Il tutto partito dall’attaccante Borja Mayoral, passato in questi giorni al Getafe.

Con l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, il club giallorosso ha dimostrato di avere le idee ben chiare. Affidarsi all’allenatore portoghese per cercare di costruire un ciclo nuovo, basato ovviamente su quelle che sono le idee dell’allenatore che qui in Italia ha vinto il triplete quando guidava l’Inter di Moratti. Oggi la situazione è molto diversa, la Roma è una squadra che ha bisogno di gettare delle basi solide e dare vita ad un ciclo partendo sicuramente da Mourinho, ma anche dal lavoro di Tiago Pinto e del patron Friedkin.

Certo, nel corso della stagione ci sono stati momenti che hanno gettato nello sconforto tutto l’ambiente giallorosso. La sconfitta contro il Bodo Glimt, ma anche la debacle pesante contro la Juventus all’Olimpico. Dimostrazione di quanto serva tempo per mettere in piedi un progetto in grado di portare la Roma nuovamente a vincere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Mayolar lancia una frecciata a Mourinho

Il cambiamento ha investito l’ambiente ma anche la squadra. Mourinho ha chiarito nel corso dei mesi quali fossero i giocatore che non sarebbero rientrati nel suo progetto tecnico. Di alcuni si è reso conto fin da subito, per altri la sentenza è giunta con il passare dei mesi. Tra questi ultimi c’è Borja Mayoral, che proprio in queste settimane ha salutato Roma per passare al Getafe.

LEGGI ANCHE >>> “Se ne deve andare”: caos PSG, il club adesso trema

Una nuova esperienza in Spagna, con il ricordo amaro di quanto vissuto nella capitale. L’attaccante ha parlato a Radio Marca, non risparmiando una battuta al veleno proprio nei confronti di Josè Mourinho: “Sono arrivato (al Getafe, ndr) con grande entusiasmo dopo alcuni mesi in cui non ho giocato, ma anche con un po’ di rabbia perché penso che avrei meritato un minutaggio maggiore“, le parole del giocatore spagnolo.