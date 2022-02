“Se ne deve andare”: caos PSG, il club adesso trema

Il Psg è stato sconfitto dal Nizza in coppa, l’eliminazione ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi che hanno individuato il colpevole

La sconfitta in Coppa di Francia ha provocato il malumore dei tifosi del Psg. I parigini, ieri sera, sono stati eliminati nel match degli ottavi di finale della Coppa di Francia dal Nizza.

La sfida si è decisa ai calci di rigore dopo che il risultato al termine dei tempi regolamentari era rimasto bloccato sullo 0-0. Dal dischetto è risultato decisivo l’errore del giovanissimo Xavi Simons nella fase ad oltranza, dopo che nei primi cinque tentativi per squadra avevano sbagliato Paredes e Delort. La sconfitta non è stata presa bene dai sostenitori di Messi e compagni.

Psg, i tifosi hanno individuato il colpevole: “Pochettino deve andare via”

La sconfitta ha riacceso le perplessità intorno alla figura di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino non è entrato particolarmente nelle grazie dei tifosi dopo il suo arrivo a gennaio 2021, quando ha ricevuto il testimone da Thomas Tuchel.

In poche ore, dopo il match perso contro il Nizza, l’hashtag ‘PochettinoOut’ si è affacciato in tendenza su Twitter. Tantissimi i tweet dei sostenitori del Psg insoddisfatti del suo operato. La linea comune è unica: il tecnico deve essere sollevato dal suo incarico.

Gli utenti hanno espresso forte scetticismo. In particolare, c’è chi ha fatto notare che da quando l’allenatore argentino ex Tottenham è subentrato ha già ‘fallito’ tre trofei. “Pochettino ha toppato tre trofei in Francia con il Psg in poco più di un anno, dovrebbe essere un record”, ha scritto un internauta il cui tweet è diventato virale.

Al termine del match con il Nizza, Pochettino si è difeso dicendo che ai calci di rigore può capitare di tutto tuttavia la sua squadra ha dimostrato di essere superiore.

All’orizzonte fa capolino il confronto negli ottavi di Champions League contro il Real Madrid (15 febbraio gara d’andata in Francia e 9 marzo ritorno in Spagna). Una sfida molto delicata anche per il futuro.