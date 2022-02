“Scudetto? Lotta a due”: Serie A, l’ex presidente taglia fuori una big

Nella seconda parte della stagione si deciderà lo Scudetto, ma per un ex protagonista della Serie A lo Scudetto sarà una questione per due.

Adesso che il mercato invernale è chiuso è tornato il momento di pensare nuovamente al calcio giocato e a un campionato che ripartirà nel weekend con il turno dell’Epifania. La Serie A torna in campo con le squadre pronte a inseguire i propri rispettivi obiettivi, e tra questi naturalmente è la corsa per lo Scudetto ad attirare maggiormente l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

L’Inter campione in carica guida la classifica con 53 punti, Napoli e Milan seguono a 49 con una gara giocata in più. Più staccate Atalanta e Juventus a quota 43 e 42, forse ormai troppo per poter rientrare nel giro.

Lotta a tre allora? Per uno dei più importanti protagonisti del calcio italiano negli ultimi anni non è così. Sarà lotta a due, un duello tra Inter e Napoli. Con buona pace del Milan. A sentenziarlo è Massimo Moratti.

Scudetto, per Moratti sarà sfida Inter-Napoli

Ospite dei microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’ex presidente dell’Inter del Triplete ha infatti affermato che nonostante i guai incontrati nella prima parte della stagione il Napoli è riuscito a mantenere la barra dritta. Un atteggiamento da grande squadra, guidata del resto da quello che Moratti ritiene un grande allenatore.

“Penso proprio che sarà un duello tra Inter e Napoli. Gli azzurri può contare su un allenatore vincente come Spalletti e per me ha grandi chance di potersi giocare lo Scudetto” ha affermato, tagliando così fuori il Milan che pure in classifica vanta gli stessi punti dei campani.

Moratti ha infine speso parole importanti anche per Zamparini, ricordando il prestito di Recoba che salvò il suo Venezia, per José Mourinho con cui ha conquistato il Triplete e oggi alla Roma e infine per il ct della Nazionale Roberto Mancini: “Mancare i Mondiali sarebbe un disastro, anche perché siamo campioni d’Europa. Ma lui ha talento e volontà, penso che ce la faremo.”