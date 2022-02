“Ci sarà battaglia, Lotito…”: Addio Dal Pino, ribaltone clamoroso

Le dimissioni di Dal Pino da presidente della Serie A aprono a diversi scenari. Club pronti alla battaglia, nel frattempo Lotito…

A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto oggi dovrebbe essere il giorno delle dimissioni di Paolo Dal Pino da numero uno della Lega di Serie A. Dopo due anni, e diversi contrasti con i club, Dal Pino avrebbe preso la decisione di ritirarsi negli Stati Uniti.

L’asse con la FIGC di Gravina, che in questi due anni di pandemia, pur tra diversi errori, ha comunque consentito al calcio italiano di continuare con i campionati, potrebbe quindi rompersi. Secondo quanto riporta Repubblica infatti le dimissioni di Dal Pino aprono a diversi scenari.

L’ormai ex presidente della Lega Serie A era stato votato con molto entusiasmo da un blocco composto da Inter, Juve e Lazio. Le prime due si erano però sfilate poco dopo, mentre con la Lazio, e in particolare con il suo presidente Lotito, erano sorti diversi screzi, soprattutto dopo l’avvicinamento della Lega Serie A alla FIGC di Gravina.

Lega Serie A, Lotito ci prova ma occhio ai numeri

In questo momento, stando sempre a quanto riporta Repubblica, è proprio Claudio Lotito ad avere una posizione politica di vantaggio. Il patron della Lazio può contare su un blocco di 12 presidenti pronti a sostenere il suo candidato. Dopo aver fatto eleggere Blandini come consigliere esterno potrebbe provare anche a far passare una candidatura gradita come presidente di Lega.

I voti necessari però sono 14. Ne mancano quindi due per quella che si preannuncia una dura battaglia. In caso di mancato accordo lo spettro del commissariamento potrebbe purtroppo essere molto concreto.