Juventus, la promessa di Zakaria che sta esaltando i tifosi bianconeri

Denis Zakaria è tra gli ultimi arrivati in casa Juventus nella sessione di mercato di gennaio, il centrocampista si è presentato in conferenza stampa.

Il 25enne svizzero, Denis Zakaria, è appena arrivato alla Juventus ed è già pronto a mettersi in gioco e vivere questa grande esperienza. Contestualmente al suo arrivo, c’è stato l’addio di tre elementi della rosa bianconera, ovvero Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski.

Zakaria è stato prelevato dal Borussia Mönchengladbach a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più bonus, pagabili in tre esercizi e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Entusiasmo alle stelle, che traspare anche dalle dichiarazioni che il calciatore ha lasciato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juventus, Denis Zakaria si presenta in conferenza stampa

“Ho scelto la Juventus perché è un club che mi ha fatto sempre sognare. Per me è un sogno essere qui e ho deciso che sarebbe stato il passo giusto per continuare la mia carriera”, ha subito dichiarato il centrocampista svizzero, che ha poi raccontato di aver avuto un primo colloquio con Allegri: “Ho già parlato con il mister e più o meno mi ha già detto cosa si aspetta da me. Mi ha spiegato se devo chiudermi o allungarmi ma non siamo entrati nei dettagli”.

LEGGI ANCHE >>> “Non potrei rifiutare”: calciomercato Napoli, l’attaccante non si trattiene

Tra gli obiettivi principali di miglioramento per Zakaria c’è quello di riuscire a essere maggiormente prolifico sotto porta e infatti avanza una promessa per i tifosi della Juventus: “Segnare con maggiore continuità sicuramente è sempre stato sempre uno dei miei obiettivi ovvero aumentare il numero dei miei gol. E adesso che sono alla Juve questa potrebbe essere una buona occasione per diventare molto più efficace in zona gol”.