Lazio, terribile disavventura: “Gli hanno puntato la pistola…”

Orribile disavventura capitata al calciatore della Lazio, il quale è stato derubato e anche minacciato con la pistola.

La Polizia indaga sull’accaduto a Toma Basic, centrocampista croato della Lazio, arrivato in squadra appena la scorsa estate. Il calciatore 25enne ha subito una spaventosa rapina.

Come riferisce ‘SKY’, il calciatore è stato vittima di una rapina a mano armata. L’accaduto si è verificato in una zona molto trafficata e centrale di Roma, ovvero i Parioli. A Basic è stato sottratto un orologio Rolex Daytona d’oro ed è stato minacciato con una pistola dal rapinatore.

Sorprende che l’accaduto si sia verificato in pieno giorno e in un orario di punta, ovvero alle 13:30 del primo pomeriggio. Le Forze dell’Ordine sono già a lavoro e cercheranno di indagare sulla rapina nonché di trovare il colpevole.

Lazio, rapinato ai Parioli il centrocampista Basic: paura per una pistola

In base alle ultime ricostruzioni, pare che Basic fosse in città per un appuntamento con i compagni di squadra per andare a pranzare insieme presso un noto ristorante della zona. Non appena sceso dall’auto, il rapinatore si sarebbe avvicinato con il volto coperto e armato di pistola, minacciando il giocatore e forzandolo così a consegnargli l’orologio di valore, che aveva al polso.

La sessione di allenamento di oggi della Lazio è prevista per il pomeriggio in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, ragion per cui non è ancora chiaro se vi saranno dei risvolti per Basic, ovvero se sarà presente oppure, se scosso dall’accaduto o impegnato nella denuncia, salterà la sessione. Verosimilmente comunque sarà al seguito del gruppo proprio per distrarsi e dimenticare quanto prima lo spaventoso e increscioso episodio del quale è stato vittima in giornata.