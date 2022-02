“A giugno scatta la guerra”: Insigne-Napoli, la telenovela non è finita

Una vecchia storia mai sepolta torna d’attualità in casa Napoli e verrà affrontata in estate, quando Insigne partirà per Toronto.

C’eravamo tanto amati. È proprio il caso di dirlo al passato. E forse, poi, non così tanto. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, cioè tra il presidente del Napoli e il suo capitano, è da tempo ai minimi storici.

La vicenda del mancato rinnovo contrattuale tra club e capitano, con offerte al ribasso da parte del primo e la decisione di rompere e accettare la ricca offerta del Toronto FC da parte del secondo, certo ha lasciato il segno. Ma potrebbe non essere altro che la conseguenza di un rapporto già logoro da tempo, probabilmente già dal 5 novembre 2019.

Quel giorno il Napoli ordinò il ritiro ai giocatori dopo il deludente pareggio interno con il Salisburgo. E i giocatori si rifiutarono, dando vita a un vero e proprio ammutinamento. Che a distanza di oltre due anni non è stato dimenticato, né perdonato, da De Laurentiis.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

De Laurentiis-Insigne, a giugno appuntamento in tribunale?

Così, a fine stagione e con Insigne a Toronto, tornerà d’attualità la causa che il Napoli ha intentato ai calciatori protagonisti dell’ammutinamento. Lo scrive Repubblica in edicola oggi, parlando di una vera e propria “resa dei conti” che arriverà non appena l’attuale capitano azzurro si sarà trasferito in Canada, a giugno: “Le cause sono pronte a scattare”

È quanto accaduto agli altri giocatori che hanno lasciato il Napoli in questi ultimi due anni, a differenza di chi ha rinnovato e ha trovato, invece, un accordo. Oltre all’arbitrato, c’è poi la spada di Damocle della causa civile per il danno ai diritti d’immagine del club.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, nuovo attaccante: svelato il piano di Maldini

Per esempio, nel caso di Allan, gli avvocati di De Laurentiis, secondo varie indiscrezioni, potrebbero chiedere al brasiliano la bellezza di 19 milioni di euro, ed hanno cinque anni dall’accaduto per farlo. Per Insigne potrebbe profilarsi uno scenario simile. La telenovela, dunque, rischia di riservare ancora sorprese.