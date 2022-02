Serie A, il mercato non è finito: addio a sorpresa nella Fiorentina

Dopo aver detto addio a Dusan Vlahovic, la Fiorentina potrebbe cedere un nuovo calciatore: il calciomercato di gennaio non è finito

Il calciomercato non è ancora terminato in Serie A. L’operazione che ha fatto più discutere nel calcio italiano è stata quella che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus, che ha pagato oltre 70 milioni alla Fiorentina. Solo il tempo dirà se quella del presidente Rocco Commisso, di cedere l’attaccante a una storica rivale, sarà stata una scelta giusta. Ciò che sembra è che il mercato della Fiorentina potrebbe ancora avere una svolta in uscita.

Vincenzo Italiano, fino a questo momento, ha portato la sua squadra a lottare per un posto in Europa League e in Conference. Bisognerà capire se con l’addio di Vlahovic e l’arrivo di Arthur Cabral, la Fiorentina perderà posizioni o resterà stabile nei piani alti della classifica. Intanto, però, un altro che potrebbe andar via è Erick Pulgar, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha trovato pochissimo spazio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

#Besiktas have overtaken #Galatasaray to sign #GedsonFernandes. Gala have chosen Erick #Pulgar and Besiktas now are closing the deal from #Benfica on a permanent deal for €6M and a % on the future sale. Ready a contract until 2025 (€1,2M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2022

Pulgar vicino a dire addio alla Fiorentina

E’ infatti in corso un intreccio di mercato in quel di Istanbul, tra Besiktas e Galatasaray. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Besiktas ha superato i rivali cittadini per l’acquisto di Gedson Fernandes, e sta chiudendo in queste ore l’affare col Benfica sulla base di 6 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. D’altra parte il Galatasaray non resterà a guardare.

LEGGI ANCHE >>> “Ora sono felice…”: Juve, l’annuncio è una frecciata ad Allegri

Erick Pulgar è il prescelto per giocare con la maglia del Gala e diventare il padrone del centrocampo della Turk Telekom Arena. Un altro addio, dunque, in casa Fiorentina. Chissà come la prenderanno i tifosi, anche se si tratta di un giocatore che ha trovato poco spazio con Italiano.