Buffon, ritorno in Serie A: tutto definito per giugno con il club

Buffon nelle prossime settimane dovrà valutare in che modo proseguire la propria carriera: intanto c’è già un accordo con il club.

Smettere? Se dipendesse da lui, mai. Gianluigi Buffon intende continuare a giocare ancora per diverso tempo. Di recente, ad esempio, ha aperto alla possibilità di trasferirsi in futuro in Messico o negli Stati Uniti (“sono esperienze che mi piacerebbe fare vedremo cosa accadrà”). Se ne riparlerà, nel caso, più avanti. Ora l’obiettivo del giocatore è quella di termine nel migliore dei modi la stagione al Parma.

Fin qui il rendimento dei ducali è stato di molto al di sotto delle aspettative iniziali: dodicesimo posto con 24 punti, a -8 dalla zona play-off. Siderale, inoltre, il distacco dal Lecce capolista a quota 40. L’ex Juventus, dal canto suo, è stato un assoluto protagonista della squadra scendendo in campo, da titolare, in tutte e 20 le gare disputate nel campionato cadetto.

I rapporti tra lui e la dirigenza sono ottimi e nelle prossime settimane le parti torneranno ad incontrarsi, al fine di fare il punto della situazione e capire se esistono le condizioni per andare avanti insieme. Il Parma, in ogni caso, ha già le idee chiare come confermato dal managing director Javier Ribalta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Buffon, tutto definito in vista di giugno

Il dirigente, intervenuto durante il documentario “100 minuti con il miglior portiere del mondo”, ha parlato così della questione: “Accettando il Parma, Buffon ha preso una decisione di cuore. Il contratto di Gigi scade a fine stagione, il rinnovo dipende da come finiremo la stagione. Se dovessimo essere promossi in Serie A, lo prolunghiamo ancora. In caso contrario deciderà lui cosa fare”.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, clamoroso: una nazionale si ritira, come cambia il torneo

Tante le opzioni disponibili. “Quando smetterà – sono le parole del manager – dovrà scegliere dopo un’attenta riflessione la strada da percorrere: qualcuno vuole restare nel campo, altri vogliono una posizione dietro alla scrivania o in TV. Secondo me lui può fare il dirigente, ma non ne abbiamo parlato. Per ora pensa ancora alla sua carriera da giocatore”.