Cagliari, ecco le due mosse di Mazzarri per rilanciare i sardi

L’arrivo di Baselli potrebbe rivoluzionare totalmente il centrocampo del Cagliari in vista della seconda parte della stagione. Massima attenzione anche all’immediato ritorno di Keita Balde dopo la Coppa d’Africa

Walter Mazzarri si prepara a riabbracciare Baselli dopo la precedente avventura al Torino. Il neo centrocampista del Cagliari permetterà al tecnico toscano di poter contare su un centrocampista totale, capace di intraprendere alla perfezione, sia la fase offensiva, sia la fase difensiva.

Baselli sarà schierato nel ruolo di mezz’ala e si giocherà il posto da titolare con Deiola. Qualità, temperamento e massima attenzione anche alla sua abilità negli inserimenti. L’acquisto dell’ex centrocampista del Torino permetterà a Mazzarri di avere a disposizione un centrocampo più dinamico e di qualità.

Non solo, gli acquisti di Goldaniga e Lovato, inoltre, arricchiranno la fase difensiva rossoblù di qualità, forza fisica, ma anche di abilità in marcatura, aspetto fondamentale per cercare di eliminare definitivamente gli errori della prima parte di stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Baselli e il rilanci di Keita Balde: così Mazzarri cambierà il Cagliari

Dopo aver analizzato i nuovi innesti a centrocampo e in difesa, focus anche sul reparto offensivo rossoblù. Nessuna rivoluzione sul fronte mercato, ma attenzione al prossimo ritorno a disposizione di Keita Balde, ancora impegnato in Coppa d’Africa.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, clamoroso: una nazionale si ritira, come cambia il torneo

Mazzarri punterà forte sull’ex attaccante di Lazio, Monaco e Inter, ma il centravanti senegalese potrebbe giocarsi le sue chance di titolarità con Pavoletti, rivitalizzato dalla cura Mazzarri nelle ultime giornate. Non è escluso che il tecnico del Cagliari possa valutare il passaggio al 3-4-1-2 con Joao Pedro trequartista alle spalle di Pavoletti-Keita.