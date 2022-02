Cagliari, Nandez e la nuova decisione di Mazzarri: i dettagli

Nandez resterà al Cagliari almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista uruguaiano, dopo il mancato trasferimento alla Juventus è pronto a concentrarsi sulla seconda parte della stagione

Cagliari a caccia di un immediato riscatto in vista della seconda parte della stagione. La conferma di Nandez (forse inaspettata) permetterà al club isolano e a Mazzarri di puntare con forte decisione sull’obiettivo salvezza in vista del girone di ritorno.

Avanti ancora insieme per centrare la conferma in Serie A per poi valutare il possibile addio e divorzio a fine stagione. Nandez avrebbe gradito molto volentieri il trasferimento alla Juventus. Una nuova avventura che gli avrebbe consentito di confrontarsi con scenari differenti.

Detto questo, l’ex Boca Juniors, da grande protagonista, darà l’anima per il Cagliari per cercare di restare aggrappati alla Serie A anche in vista della prossima stagione. Mazzarri, dal canto suo, ha già deciso come utilizzare l’uruguaiano dopo l’arrivo di Baselli.

Cagliari, Nandez agirà da mezz’ala insieme a Baselli

Mazzarri potrebbe rivoluzionare totalmente il centrocampo del Cagliari in attesa del ritorno a pieno regime di Strootman. Marin sarà confermato nel ruolo di playmaker, mentre Baselli e Nandez agiranno da interni di centrocampo, con Bellanova confermato esterno destro a tutta fascia.

Deiola e Grassi potrebbero perdere il posto da titolari, anche se Mazzarri deciderà il da farsi domenica dopo domenica. Le risposte arriveranno dagli allenamenti e dai feedback che il tecnico isolano riceverà dai propri giocatori. E’ proprio per questo che le attuali gerarchie figlie del mercato di gennaio potrebbero essere ribaltate nell’immediato.