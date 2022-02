Calciomercato Juventus, a giugno cambia tutto: accordo con un club di MLS

La Juventus continua a essere attiva sul calciomercato in vista di giugno: iniziano le mosse per una vera e propria rifondazione.

Vlahovic e Zakaria, arrivati a gennaio e da subito protagonisti in una stagione che può e deve essere raddrizzata a partire dal prossimo impegno con il Verona. Le delicate trattative per i rinnovi di Bernardeschi e Dybala. La cessione di esuberi come Bentancur, Kulusevski e Ramsey. La Juventus lavora per il presente e per il futuro ogni giorno, anche a mercato chiuso.

La dirigenza si è infatti resa conto che per uscire dall’impasse in cui la squadra è precipitata negli ultimi anni è necessaria una rivoluzione a 360°. Fondamentale per portare volti nuovi e allo stesso tempo liberarsi degli ingaggi di giocatori ormai fuori dal progetto.

In questo senso per la Vecchia Signora arrivano ottime notizie dagli Stati Uniti. La Major League Soccer, il massimo campionato locale, avrebbe infatti individuato una delle sue prossime stelle tra i giocatori ancora sotto contratto con la Juventus ma ormai non presi in considerazione per il futuro.

E sarebbe pronta a chiudere un’offerta che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per tutte le parti in causa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, futuro in America per Douglas Costa?

Secondo Sky, infatti, Douglas Costa potrebbe presto trasferirsi ai Los Angeles Galaxy. L’esterno offensivo brasiliano ha da poco chiuso il suo rapporto con il Gremio, dove si era trasferito in prestito, ma non tornerà alla Juventus con cui ha ancora un ricco contratto che scade a giugno 2023.

La compagine statunitense fa sul serio, e già questo weekend dovrebbe ottenere la firma del giocatore. Talento straordinario ma troppo discontinuo, vittima di costanti problemi di natura fisica, Douglas Costa chiuderà così il rapporto con la Juventus per buttarsi in una nuova avventura sicuramente meno stressante.

LEGGI ANCHE>>>Cagliari, il calciomercato non finisce: il gigante può arrivare subito

La Juventus si libererà così di un altro ingaggio importante e potrà guardare a giugno con un margine di manovra leggermente più ampio. In attesa di sistemare altre questioni e di capire quale aspetto avrà la squadra del futuro.