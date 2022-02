Cagliari, il calciomercato non finisce: il gigante può arrivare subito

Il calciomercato di gennaio ormai è chiuso, ma il Cagliari vuole ancora rinforzare la difesa e punta uno svincolato ex Serie A.

Arrivato al cosiddetto “mercato di riparazione” con l’intenzione di rivoluzionare la squadra per prendersi una salvezza sempre meno scontata, il Cagliari si è dovuto accontentare di tre rinforzi. Mazzarri ha ottenuto due difensori e un centrocampista, buoni innesti ma forse non sufficienti per cambiare una squadra che da tempo offre prestazioni inferiori alle aspettative.

Goldaniga e Lovato possono certamente fare la loro parte, ma in difesa la sensazione è che serva un uomo di esperienza, un leader. Qualcuno che faccia quello che i deludenti Godin e Caceres non hanno fatto nella prima parte della stagione, prima di lasciare l’isola.

Il calciomercato di gennaio è ufficialmente chiuso, ma i sardi possono ancora cercare rinforzi tra i giocatori svincolati. Ed è proprio in questo singolare mercato che avrebbero individuato il giocatore giusto: l’ex Lazio Wallace, da poco libero dopo un’esperienza di 18 mesi in Turchia allo Yeni Malatyaspor.

Cagliari, occhi puntati sull’ex Lazio Wallace

Wallace in realtà aveva già contatti avviati con il ridimensionato – ma sempre attraente dal punto di vista economico per un giocatore del suo livello – campionato cinese. Sembrava prossimo a trasferirsi al Wuhan, secondo quanto riporta Sportal.it, ma l’offerta del Cagliari può cambiare tutto.

54 presenze in Serie A nei tre anni in cui è rimasto in forza alla Lazio, 191 centimetri di altezza e dunque una presenza fisica di tutto rispetto, Wallace potrebbe davvero rappresentare il rinforzo ideale per il Cagliari. Resta da vedere se preferirà tornare in Italia o accettare l’offerta cinese. Nei prossimi giorni certo i contorni di questa trattativa saranno più chiari.