Milan, Maldini può sorridere: è ufficiale l’operazione in difesa

Ora è ufficiale, il Milan comunica il rinnovo di contratto del proprio giocatore: accordo raggiunto tra le parti e avanti insieme ancora a lungo

Il Milan pensa in prospettiva e si assicura un rinnovo importante nel proprio reparto difensivo. Avanti insieme ancora a lungo: la società ha voluto perciò comunicare in via ufficiale la firma del giocatore arrivata pochi minuti fa.

È quindi tempo di rinnovi in casa Milan. Il reparto da tutelare maggiormente, in questo momento, per Stefano Pioli è quello difensivo. Dopo l’infortunio che terrà per diverso tempo fuori dal campo Simon Kjaer e il recupero che si sta attuando in questi ultimi giorni di Tomori, i rossoneri hanno dovuto rimaneggiare la propria linea difensiva.

Ora, perciò, arrivare a prendere accordi con i propri (importanti) giocatori è un obiettivo fondamentale per Paolo Maldini e la dirigenza tutta del Milan. In attesa che si concretizzi l’intesa per trattenere a Milano il più allungo possibile Theo Hernandez, un altro giocatore ha intanto firmato: si tratta di Matteo Gabbia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Gabbia firma il rinnovo di contratto: ecco il comunicato ufficiale del club

Così, dunque, i rossoneri hanno comunicato in via ufficiale che è da poco stato firmato il rinnovo di contratto da parte del difensore: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026. Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all’età di 13 anni e ha completato il percorso nel Settore Giovanile del Milan, fino all’esordio in Prima Squadra nell’agosto 2017″.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli incredulo: Vlahovic, le dichiarazioni gelano il club

Si legge ancora nel comunicato: “Dopo le 31 presenze collezionate fino ad oggi, di cui 24 da titolare, Matteo continuerà a vestire la maglia rossonera“. Il giovane difensore, classe 1999, ha giocato fino a questo momento 7 match, facendosi di volta in volta trovare pronto da Pioli. La sua avventura con il Milan, ora è ufficiale, andrà avanti ancora a lungo.