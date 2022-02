Agnelli incredulo: Vlahovic, le dichiarazioni gelano il club

L’ex bianconero parla dell’operazione di calciomercato che ha portato Vlahovic alla Juventus: le sue dichiarazioni gelano il club

La Juventus si prepara ad affrontare questa seconda parte di stagione con una mentalità diversa, derivante dagli acquisti di questo gennaio. La sessione di calciomercato invernale l’ha sicuramente resa la regina in Italia per le personalità portate in squadra e per le cifre messe sul piatto delle trattative.

L’arrivo di Dusan Vlahovic è sicuramente stato quello che ha più fatto parlare di sé. La Juventus con l’acquisto dell’attaccante classe 2000 ha voluto dare un segnale importante alle avversarie nella zona alta della classifica di Serie A. Ma al tempo stesso ha voluto portare in rosa un giocatore che fosse capace di essere più freddo sotto porta.

Allegri, dunque, punterà a far diventare quanto più possibile funzionale Vlahovic nella zona offensiva dei bianconeri. Supportato anche dall’innesto importante preso per il centrocampo che porta il nome di Zakaria. L’ex bianconero, Zibì Boniek, ha però voluto dire la sua, pronunciando parole che spiazzano la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Boniek non si trattiene ed esprime il suo pensiero sull’acquisto di Vlahovic

Zibì Boniek è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ in occasione del programma ‘Radio Goal’ e ha parlato della squadra che sarà secondo lui l’anti-Inter da qui in avanti in questa stagione: “Il Napoli ha di tutto per recuperare i punti all’Inter e per lottare fino alla fine per lo scudetto. Il campionato italiano è il più difficile da giocare, forse come infrastrutture adesso si deve aggiornare ma tecnicamente è il migliore”.

L’ex bianconero, giocatore della Juve dal 1982 al 1985, ha espresso la sua sulle operazioni messe in campo dal club nello scorso gennaio da poco concluso. Il suo pensiero ha voluto sottolineare l’importanza delle cifre con cui il giocatore è stato acquistato: “Vlahovic? Bisogna vedere come reagirà al fatto che sia diventato milionario da un giorno all’altro, ma credo che il suo acquisto sposti tanto nella corsa per l’Europa. Ma non so come abbia fatto la Juve a spendere tutti questi soldi“.