“Ceduto…”: Serie A, il mercato non è finito. Arriva l’annuncio ufficiale

Il calciomercato sarà finito in Serie A, ma è ancora in piedi in altri paesi e campionati. L’Italia intanto perde pezzi, adesso è ufficiale

Tanti i botti di mercato che ci siamo messi appena alle spalle: Vlahovic, Gosens, Zakaria e le rivoluzioni targate Genoa e Salernitana. E adesso, il mercato continua a regalare ufficialità, anche a tempo scaduto.

Dopotutto, il mercato è ancora attivo negli altri paesi. Su tutti, in Turchia, dove la SuperLiga è da sempre abituata a pescare in Serie A e negli altri campionati europei. E anche quest’anno, i club turchi hanno fatto compere in Italia.

A salutare la Serie A per la Turchia, stavolta, è il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar. Il cileno si unirà ufficialmente al Galatasaray, già nei prossimi giorni.

Ceduto in prestito, Pulgar lascia la Serie A e la Fiorentina: il comunicato ufficiale

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erick Pulgar al Galatasaray SK”.

Con questo comunicato, la Fiorentina ha diramato l’addio di Erick Pulgar alla Serie A e alla piazza di Firenze. Addio a titolo temporaneo, sino al 30 giugno del 2022, nella speranza di rilanciare la propria carriera ad Istanbul.

Al Galatasaray, l’ex regista di Fiorentina e Bologna conta di trovare maggior spazio, rispetto agli ultimi mesi. Dopo l’arrivo in rosa di Torreira, il cileno aveva perso sempre più terreno nelle rotazione di Vincenzo Italiano.