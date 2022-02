“Chi lo prende si assume i rischi”: Capello non ha dubbi sul talento italiano

Capello, nel corso di un’intervista, ha parlato di un big del campionato finito nel mirino di varie squadre commentando la situazione.

Il mercato ha consentito di portare nella capitale giocatori ritenuti essenziali da José Mourinho, quali Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira (risultato già determinante). Al tempo stesso, sono stati ceduti gli elementi che non rientravano più nel progetto giallorosso quali Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Bryan Reynolds e Federico Fazio. Ora, per la Roma, è tempo di valutare il futuro di Nicolò Zaniolo.

L’esterno offensivo, trasformato in seconda punta dal tecnico portoghese, ha il contratto in scadenza nel 2024 tuttavia i vari incontri andati in scena fino a quanto momento non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Il giocatore al momento prende 2.5 milioni netti all’anno ed ambisce a cifre superiori. La Roma, dal canto suo, è pronta a metterne sul piatto 3.5 più vari bonus per un totale di 4.

La prossima settimana avrà luogo un altro summit tuttavia le parti, al momento, risultano quanto mai distanti. Da qui la decisione, da parte del direttore generale Tiago Pinto, di iniziare a prendere in considerazione l’idea di cederlo in estate anche alla luce della complicata stagione vissuta dal calciatore: 4 gol e 5 assist in 26 presenze tra campionato, Conference League e Coppa Italia.

Roma, Zaniolo verso la cessione: il commento di Capello

Le parole pronunciate dal dirigente nel corso della recente conferenza stampa (“non posso garantire che resterà qui”) hanno riacceso l’interesse della Juventus e del Tottenham, che nelle prossime settimane proveranno ad imbastire la trattativa. Intanto della situazione ha voluto parlare Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport. “Zaniolo è giovane e, dunque, per chi lo volesse prendere questo è il momento giusto”.

L’ex allenatore, in seguito, ha speso parole al miele nei confronti del giallorosso. “Si tratta di un giocatore completo. Purtroppo in questo momento la fortuna non è dalla sua parte perché due incidenti al crociato lo hanno un po’ penalizzato. Non è ancora lui ma è un giocatore che non si discute perché fa la differenza”. Capello, in ogni caso, ha messo in guardia le squadre interessate a Zaniolo: “Chi lo prende, si assume anche tutti i rischi del caso, due crociati sono tanti, è un problema grosso di integrità fisica”.