“La vera rivoluzione…”: Juve, per uno dei bianconeri cambia tutto

La sessione invernale di calciomercato ha regalato alla Juve due giocatori più che funzionali. Uno di questi garantirà una sorta di ‘rivoluzione’.

L’ultima sessione di calciomercato ha visto la Juventus assoluta protagonista. Non soltanto perchè ha messo a segno uno dei colpi che potrebbe riscrivere l’attacco bianconero (Dusan Vlahovic), ma anche perchè Allegri ora avrà a disposizione almeno due pedine che potrebbero dargli modo di mettere in campo un’idea di gioco del tutto diversa rispetto a quanto visto fino a questo momento.

Se l’ex centravanti della Fiorentina avrà il compito di capitalizzare quanto costruito dalla Vecchia Signora in proiezione offensiva, Denis Zakaria avrà invece sulle spalle il peso di essere al centro di una vera e propria rivoluzione, come spiegato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’. Per l’ex centrocampista del Borussia M’Gladbach, infatti, passerà buona parte di quella che sarà una vera e propria ‘riscrittura” del gioco di Allegri, che quest’anno ha avuto non poche difficoltà in quel di Torino per il suo secondo ‘mandato’ in bianconero.

Juve, cosa cambia? Con Zakaria sarà un Locatelli diverso

Due i punti nevralgici sui quali i tifosi bianconeri e gli addetti ai lavori hanno riscontrato maggiori difficoltà: centrocampo ed attacco. Come detto, la speranza è che la presenza di Vlahovic possa davvero cambiare gli equilibri e portare in essere un numero di gol tale da permettere alla Juventus di dimenticare definitivamente quel peso specifico che aveva Cristiano Ronaldo all’interno del contesto bianconero.

Ma quello di Zakaria è un acquisto che avrà un’importanza, se possibile, ancora maggiore. Si perchè – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – il calciatore svizzero potrà avere un ruolo cruciale in ben due moduli che Allegri potrebbe proporre. Nel 4-2-3-1, in coppia prevalentemente con Locatelli, sarà lui a fare da schermo di fronte alla difesa, cosi come lo era stato Van Bommel in quel di Milan proprio con Allegri in panchina.

Ma anche il 4-3-1-2 potrebbe essere una soluzione ideale per le forze in seno alla Juventus. In entrambi in casa – si legge – una vera rivoluzione che toccherà in particolare Manuel Locatelli. Sarà lui, infatti, a beneficiare maggiormente della presenza di Zakaria, visto che potrà finalmente sganciarsi anche in proiezione offensiva, per far valere le sue doti dalla metà campo in su. Una sorta di “resurrezione” per Locatelli, che avrà più libertà di azione, e sarà in grado di aumentare il suo impatto sul gioco di Max Allegri.