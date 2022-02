“Manca solo l’annuncio”: Juve, dopo il mercato arriva la svolta

In casa Juve si lavora ai rinnovi di contratti. Per uno dei giocatori bianconeri è ormai tutto pronto, mancano soltanto firma ed annuncio.

L’ultima sessione di mercato ha regalato alla Juventus ben due colpi di assoluto spessore, soprattutto funzionali per le economie di gioco della squadra bianconera. Da una parte Dusan Vlahovic, il bomber che mancava e che permetterà a Max Allegri di guardare con grande fiducia al futuro. Poi Denis Zakaria, altro elemento essenziale per aiutare la compagine bianconera nello sviluppo del gioco a centrocampo.

Due colpi ai quali sono seguiti due cessioni, quelle di Bentancur e Kulusevski, addii essenziali per permettere alle casse del club si respirare. Terminata la sessione invernale di calciomercato, è tempo di guardare al futuro. La stagione è ancora lunga, e l’obiettivo Champions resta fondamentale anche per il prosieguo del progetto tecnico di Max Allegri.

Juve, per Cuadrado ci siamo: manca solo l’annuncio per il rinnovo

Certo, i rinnovi rappresentano un’altra questione da tenere in costante considerazione. Quello di Paulo Dybala è il più chiacchierato, e senza dubbio anche più complesso da portare a casa. Le parti stanno cercando un punto di incontro, anche se proprio l’arrivo di Vlahovic secondo alcuni potrebbe aver sbaragliato le carte in tavola. Servirà tempo ma soprattutto concentrazione per andare in campo con la giusta sinergia, e tentare a tutti i costi di arrivare a maggio tra le prime quattro in classifica.

C’è invece chi pare avere il rinnovo ormai in tasca. Per Juan Curadrado, infatti, è tutto fatto per il prolungamento di contratto, stando a quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Leggo’. Mancano soltanto firme ed annuncio per ratificare un passaggio molto importante per la Juventus, che potrà assicurarsi le prestazioni di Cuadrado con un rinnovo di un altro anno con opzione per un altro ancora. Tutto pronto, mentre si continuerà a lavorare anche per altre situazioni ancora in bilico come quella di Dybala, come detto, ma anche Bernardeschi, De Sciglio e Perin.