“Pur di giocare andrei in porta”: Gasperini, il messaggio è chairo

Messaggio molto chiaro per Gasperini in vista della ripresa del campionato. Uno dei suoi ha fatto capire di essere pronto a tutto.

L’Atalanta avrà bisogno di tutte le forze necessarie per andare a prendere nuovamente quel posto Champions che negli ultimi due anni ha consegnato in quel di Bergamo grandi soddisfazioni. Come se i tifosi ormai dessero per scontato il fatto che la Dea abbia ben chiaro l’obiettivo stagionale, al netto di quelle che sono le difficoltà nell’andare a prendersi un obiettivo che resta comunque sempre complesso. Le milanesi viaggiano forte, il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi ed ovviamente la Juventus (con un Vlahovic in più) punta a restare tra le prime quattro.

Ed anche il mercato, va detto, nell’ultima sessione invernale ha visto gli orobici comunque protagonisti. E’ arrivato Boga, colpo che la piazza attendeva e giocatore che spera di potersi ridestare proprio in quel di Bergamo. E poi Mihaila, per un terzetto con Duvàn che già stuzzica la piazza. Addio, invece, a Robin Gosens approdato alla corte di Simone Inzaghi a Milano, e che lascia anche tanto amaro in bocca per i tifosi della Dea che lo hanno visto letteralmente esplodere in questi anni. Proprio l’addio dell’esterno tedesco darà modo ad un altro giocatore di Gasperini di potersi ritrovare in campo.

Atalanta, Pezzella pronto a dare tutto: messaggio a Gasperini

Giuseppe Pezzella è pronto a raccogliere proprio l’eredità di Gosens. Un compito arduo, considerando il rendimento del giocatore tedesco. Eppure, le idee per il terzino mancino sono molto chiare ed anche l’ambiente atalantino si aspetta molto da lui. Un messaggio chiaro, quello lanciato dallo stesso Pezzella nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Quando gli è stato fatto notare che contro la Lazio Gasperini l’ha portato praticamente quasi in attacco, il giocatore ha risposto in maniera convinta e determinata: “Eravamo un po’ in emergenza e Gasperini mi ha chiesto di avanzare. Ma io pur di giocare andrei anche in porta. Non scherzo eh”, le parole del terzino classe ’97. Un messaggio molto chiaro all’allenatore, sempre più consapevole di avere in casa un jolly pronto a tutto.