Juventus, ecco perché il bomber non è stato ceduto: il retroscena

Nessun addio per lui e conferma totale anche in vista della seconda parte della stagione. Il bomber resterà a Torino per chiara volontà di Massimiliano Allegri: occhio al retroscena

Nessuna cessione in prestito: Kaio Jorge resterà alla Juventus per i prossimi sei mesi per poi valutare il suo futuro in vista della prossima stagione. Allegri ha deciso di trattenerlo a Torino per completare il reparto offensivo in vista dei prossimi mesi, soprattutto dopo il recente ko di Chiesa.

Il diretto interessato, dal canto, ha accettato di restare alla Juve a prescindere dal poco minutaggio, ma il giovane centravanti avrà modo di cresce in maniera totale soprattutto dal punto di vista della personalità.

L’arrivo di Vlahovic e la conferma di Morata, però, potrebbero chiudere le porte al numero 21 bianconero, il quale cercherà di ritagliarsi il suo spazio con impegno e dedizione per poi convincere Allegri a puntare su di lui almeno per le parti finali delle gare.

Kaio Jorge resta alla Juventus: ecco perché Allegri ha bloccato la cessione

L’attaccante brasiliano resterà alla Juventus perché Allegri potrebbe puntare su di lui non nel ruolo di centravanti (ruolo ampiamente ricoperto da Vlahovic, Morata e Kean), ma potrebbe essere adattato in posizione di trequartista centrale in raccordo tra attacco e centrocampo.

E’ questa l’idea di Allegri, il quale potrebbe inquadrare Kaio Jorge come prima valida alternativa a Dybala nel ruolo di seconda punta alle spalle dell’attaccante boa. Il numero 21 bianconero, da questo punto di vista, resta l’unico – insieme a McKennie – in rosa in grado di poter agire da collante tra attacco e centrocampo. Vedremo se questa svolta tattica sarà confermata nei prossimi sei mesi.