“Non voglio sentirmi sotto esame”: Juve ‘bocciata’ dall’obiettivo di mercato

Juve ‘bocciata’ sul mercato. Uno degli obiettivi ha rifiutato la destinazione bianconera, come spiegato in queste ore dal dirigente italiano.

Il mercato invernale ha portato due colpi importanti in casa Juventus. L’arrivo di Vlahovic ha garantito a Massimiliano Allegri un bomber di spessore, di fatto uno dei più attivi in Serie A. Il serbo ha fatto molto bene a Firenze nel corso degli ultimi due anni, e cosi la Vecchia Signora ha deciso di puntare proprio su di lui per regalare all’allenatore un centravanti di assoluto affidato, anche in prospettiva.

Poi il centrocampo, altro punto nevralgico sul quale la Juventus aveva bisogno di lavorare. Denis Zakaria rappresenta il vero elemento di rottura, la svolta che permetterà anche ad altri bianconeri (vedi Locatelli) di poter sfruttare al meglio le proprie potenzialità, con l’ex Borussia M’Gladbach che si occuperà in maniera concreta della fase di non possesso. C’è, però, un colpo che il club sperava di poter portare a termine e che invece è sfumato sorprendentemente.

Juve, la rivelazione di Capozucca su Nandez ed il mercato

Uno dei nomi accostati fortemente alla Juve in quest’ultima finestra di mercato è stato Nahitan Nandez, giocatore che ha saputo attirare su di sé l’attenzione delle big italiane. Il centrocampista uruguaiano sarebbe stato un elemento ideale per rinforzare il centrocampo della compagine bianconera, ma la trattativa non è andata a buon fine. E’ stato Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, a spiegare i motivi che hanno spinto il giocatore a rifiutare l’ipotesi bianconera.

“E’ uno dei giocatori più forti del Cagliari, è caratteriale, ambizioso e credo che abbia voglia di giocare nelle coppe europee. Quest’anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus”, ha chiarito lo stesso dirigente della squadra sarda ai microfoni de ‘L’Unione Sarda’, entrando anche nel merito di quella che è la posizione di Nandez.

“Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto. ‘O mi vogliono, e allora vado’, dice lui. Oppure ‘non voglio sentirmi sotto esame‘. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblù”, ha spiegato lo stesso Capozucca.