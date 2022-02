“Nelle prossime settimane…”: Milan, ecco l’annuncio che cambia il mercato

Il Milan già al lavoro per la stagione che verrà: nelle prossime settimane, però, è pronta una triplice notizia. L’annuncio sui piani di Maldini

Il mercato di gennaio non ha regalato acuti. Soprattutto se paragonati a quelle delle rivali, Inter e Juventus. Eppure, il Milan non ha alcuna intenzione di rallentare in campionato. Soprattutto adesso che non avrà impegni di coppe.

E poi, la dirigenza rossonera non è stata mica con le mani in mano. Per quanto l’acquisto del centrale difensivo sia stato richiesto a gran voce dalla piazza, Maldini e Massara hanno trascorso un gennaio all’insegna del grande lavoro.

Lavoro che i dirigenti del Milan hanno svolto, in particolare, sul fronte interno. Ovvero, quello dei rinnovi. Nelle prossime settimane, infatti, i rossoneri sono pronti ad una tripla chiusura.

Agenda rinnovi #ACMilan ⏳ #TheoHernandez 2026

🔜 Ismael #Bennacer 2026

📈 Rafael #Leao 2026 Dirigenza rossonera al lavoro per completare altri 3 importanti rinnovi nelle prossime settimane. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 3, 2022

Milan, ecco il triplo ‘colpo’ di Maldini e Massara

Come riportato dal collega ed esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan si prepara ad un febbraio di buone notizie. O almeno, sperano Maldini e Massara. In agenda ci sono i rinnovi di tre big: Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. E tutti, sono vicini ad un prolungamento in rossonero sino al 2026.

Il rinnovo del terzino ex Real Madrid è tra le priorità del Milan, sin dall’inizio di questa stagione. Le sirene estere possono dare fastidio ai piani dei rossoneri, che però hanno le idee chiare su Theo Hernandez ed il suo futuro. Un discorso che Maldini e Massara potrebbero copiare ed incollare anche per Rafael Leao, ormai al centro del ciclo targato Stefano Pioli.

Per Bennacer, addirittura, dovremmo essere agli sgoccioli. L’algerino è uno dei punti fissi della formazione rossonera, nonché jolly fondamentale per il centrocampo del Milan. E il suo rinnovo dovrebbe essere presto in dirittura d’arrivo.