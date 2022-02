“Respinto sul nascere”: Inter, firma in arrivo e Conte deluso

Antonio Conte ha puntato un calciatore dell’Inter ma l’assalto è fallito perché le operazioni per il rinnovo sono andate a buon fine

Il derby con il Milan ormai a poche ore ma per la dirigenza nerazzurra c’è anche il tempo per portare avanti altre operazioni, fuori dal rettangolo di gioco. Quella sulla quale sta lavorando Beppe Marotta può riempire di gioia Simone Inzaghi.

L’Inter continua i colloqui con Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, sul punto di lasciare la formazione nerazzurra ai tempi di Luciano Spalletti, è diventato dal momento successivo un punto di riferimento molto importante per l’Inter. O, come dice l’edizione di ‘TuttoSport’ di questa mattina, “il centro di gravità nerazzurro”.

Inter, Conte è battuto, Brozovic rinnova fino al 2026: al croato ingaggio di 6 milioni più bonus

La trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic procede e sembra adesso arrivata a un punto di svolta. Su di esso ha inciso la volontà del centrocampista che si è mostrato poco propenso ad ascoltare le proposte avanzate dall’esterno.

Per ultima quella di Antonio Conte. L’allenatore pugliese lo avrebbe accolto volentieri al Tottenham per farne un punto di riferimento importante del suo centrocampo, in Inghilterra. Il calciatore però ha scelto l’Inter con cui ha ormai un rapporto solido.

Marcelo Brozovic, come riferisce ‘TuttoSport’, firmerà infatti fino al 2026. L’accordo per il rinnovo passa intorno a un’offerta da 6 milioni di euro netti a stagione. La cifra può arrivare a sfiorare i 7 milioni includendo i bonus.

Il croato è ormai un punto di riferimento importante all’interno della squadra. È uno dei senatori dello spogliatoio. Soltanto Andrea Ranocchia, Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio sono all’interno dello stesso per un periodo di tempo continuativo superiore (Perisic ha vissuto un anno in prestito al Bayern Monaco). Con il prossimo rinnovo è destinato a diventare il perno principale dal momento che gli altri sembrano quasi giunti alla fine del loro ciclo.