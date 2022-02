Inter, gesto a sorpresa in vista del derby: interviene Zhang

Tanta attesa alla vigilia del match tra Inter e Milan. I nerazzurri lavorano verso una sfida decisiva o quasi per le sorti della Serie A.

Si terrà domani sera alle ore 18 il derby di Milano tra Inter e Milan, una delle gare più importanti di questo girone di ritorno. In caso di vittoria il club nerazzurro può accumulare un vantaggio tale da allontanare definitivamente i rivali rossoneri.

Situazione differente per la squadra di Pioli che necessita assolutamente di una vittoria per non perdere, forse definitivamente, il treno scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha quattro punti di vantaggio ed un match in meno, il Milan non può quindi permettersi passi falsi.

Da ambo le parti la sfida è ovviamente molto sentita ed in casa Inter è arrivato un gesto da parte della società per dimostrare quanto è importante questo incontro.

Inter, Steven Zhang chiama a raccolta la squadra

In queste ore il presidente nerazzurro Steven Zhang ha chiamato a raccolta dirigenti e giocatori e tutti insieme questa sera hanno cenato nel centro sportivo di Appiano Gentile, un gesto che mostra l’importanza della sfida di domani.

Ovviamente all’incontro ha partecipato anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, da poco negativizzato dal Coronavirus. Zhang ha cosi voluto dare serenità all’ambiente alla vigilia di una sfida fondamentale per il club nerazzurro.