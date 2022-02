Lazio, la rivelazione di Sarri spiazza i tifosi: “Ha qualcosa…”

La Lazio di Maurizio Sarri ha ricevuto molte critiche per una campagna acquisti che non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi biancocelesti.

La Lazio ha vissuto finora una stagione con pochi alti e tanti bassi. Il club biancoceleste ha avuto nell’ultimo periodo grosse difficoltà ed i tifosi si aspettavano un’importante campagna acquisti nella sessione di gennaio.

Le cose però non sono andate in questo modo, sono arrivati solo ‘due giovani sconosciuti’ come Kamenovic e Cabral ed i tifosi hanno polemizzato con uno striscione a Formello contro la società.

Nemmeno Sarri sembra essere felice dei movimenti del club ed addirittura in queste ore si è parlato di una clamorosa ipotesi di dimissioni dell’esperto ex tecnico di Juventus e Napoli. Il tecnico ha smentito, ma ha lanciato frecciate in conferenza.

Lazio, Sarri perplesso sul neo acquisto Cabral

Nel corso della conferenza stampa in vista della difficile trasferta contro la Fiorentina Sarri ha parlato del neo acquisto Cabral, dimostrando in maniera velata un insoddisfazione nei suoi confronti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho sentito Lotito due o tre giorni fa, ma non c’è alcun problema. Il rapporto è diretto, ci diciamo quello che pensiamo ma non c’è stato tempo di parlare del rinnovo. Contento? Ho 63 anni, non cado nelle trappole”. Poi il tecnico però spiazza sul neo acquisto Cabral: “Lo conosco pochissimo, vediamo quello che ci può dare, ma all’interno dello staff qualcuno lo ha seguito. Dal punto di vista fisico ha però qualcosa in meno, è reduce da 45 giorni di infortunio e gli manca qualcosa”.