Atalanta, Gasperini aveva lanciato un segnale: ora arriva l’annuncio

L’Atalanta si prepara ai prossimi impegni della stagione: presa la decisione, dopo il segnale lanciato di recente da Gasperini.

Dopo la delusione vissuta in Champions, l’Atalanta è pronta a ripartire in Europa League. La Dea agli ottavi di finale (in programma il 17 e il 24 febbraio) affronterà l’Olympiacos di Kostas Manolas con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso e andare avanti il più possibile. Alla doppia sfida, però, non prenderà parte uno due giocatori più talentuosi a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.

Si tratta di Josip Ilicic, che il club ha deciso di escludere dalla lista dei calciatori utilizzabili nel torneo a causa del complicato periodo da lui vissuto. L’ultima apparizione in campo dello sloveno risale al 9 gennaio: da quel momento in poi è sparito dai radar e non è ancora chiaro quando sarà nelle condizioni psicologiche adatte per tornare in campo.

Un problema serio, come confermato dall’allenatore nerazzurro al termine della sfida con la Lazio. “Non mi fa piacere parlare di questa situazione, lo aspettiamo tutti, la sua situazione ha alti e bassi e in questo momento ha avuto qualche problema di nuovo. La nostra testa è una giungla: non è facile per gli psicologi e gli psichiatri e ancora meno per noi”.

Atalanta, Ilicic fuori dalla lista dell’Europa League

Da qui la decisione, da parte della società, di lasciare fuori Ilicic così da consentirgli di ritrovare senza fretta la serenità perduta. Al suo posto, nell’elenco consegnata alla Uefa nelle scorse ore, ci sarà il nuovo acquisto Valentin Mihaila preso nell’ultimo giorno di mercato dal Parma in prestito con diritto di riscatto.

Un nome che intriga molto il club, che ha voluto prenderlo alla luce delle qualità fatte finora intravedere dal rumeno classe 2000. Presente pure l’altro neo arrivato a Bergamo, ovvero Jeremy Boga che va a prendere il posto di Robin Gosens ceduto all’Inter in cambio di 27 milioni tra parte fissa e bonus.