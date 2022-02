Inter-Milan, Balotelli non si trattiene: messaggio netto dal doppio ex

Mancano poche ore al derby di Milano: Balotelli, nell’attesa, non si trattiene e su Instagram lancia un messaggio inatteso.

Una doppia sfida cruciale per le ambizioni scudetto delle due squadre. L’Inter, a quota 53 punti, con una vittoria staccherebbe i rivali consolidando così la propria corsa verso lo scudetto mentre il Milan, dopo l’inatteso ko rimediato per mano dello Spezia, non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare ad avere ambizioni di gloria. Al derby, in programma alle ore 18, manca sempre meno ma intanto ad accendere gli animi ci ha pensato Mario Balotelli.

La punta, ex di entrambe le squadre, in una stories di Instagram ha infatti pubblicato una foto riguardante l’esperienza in nerazzurro che lo vede in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. Il tutto, accompagnato da una didascalia diretta proprio allo svedese, out per infortunio: “Quando tu eri migliore di me…”.

Una vera e propria provocazione, quella lanciata dall’attaccante tornato grande protagonista in questa stagione con la maglia dell’Adana Demirspor. Per Balotelli, in totale, 8 gol e 3 assist in 19 presenze in campionato. Un buon bottino, che ha permesso al calciatore di trascinare la propria squadra al quarto posto in classifica e rientrare nel giro della Nazionale.

Inter-Milan, Balotelli lancia la provocazione a Ibrahimovic

Balotelli ha infatti preso parte allo stage organizzato a fine gennaio dal Ct della Nazionale Roberto Mancini in vista del doppio play-off di qualificazione al Mondiale, che vedrà l’Italia affrontare prima la Macedonia e poi una tra la Turchia ed il Portogallo. Due sfide importante, alle quali la punta intende prendere parte.

L’Adana Demirspor tornerà in campo lunedì, per affrontare il Besiktas. Balotelli, quindi, oggi pomeriggio potrà seguire il derby in tv: difficile capire per chi farà il tifo, ma intanto la stoccata a Ibrahimovic è partita. Resta da vedere quale sarà la risposta dello svedese, fermato da un nuovo problema al tendine d’achille.